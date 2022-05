Conférence : Pour un dialogue Venise – Bordeaux Beautiran, 28 mai 2022, Beautiran.

MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

2022-05-28 16:30:00 – 2022-05-28 MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits

Beautiran Gironde Beautiran Gironde

En parallèle avec l’exposition du Bassin des Lumières “Venise, la sérénissime”, Monsieur Emmanuel Schwartz, ancien Conservateur du Musée des Beaux-Arts de Paris, évoquera celle qui fut la ville-monde pendant deux siècles, visitée par de nombreux français et source d’inspiration pour les plus grands esprits bordelais.

Il présentera cette part du génie vénitien qui s’est posé sur les bord de la Gironde à travers Casanova, Véronèse le peintre, Palladio l’architecte, Goldoni l’écrivain, Vivaldi et les décorateurs Tiepolo.

MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

