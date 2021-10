Brignoles Hall des expositions Brignoles, Var Conférence « POUR NAPOLEON » par l’historien Thierry Lentz Hall des expositions Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Var

Conférence « POUR NAPOLEON » par l’historien Thierry Lentz Hall des expositions, 23 novembre 2021, Brignoles. Conférence « POUR NAPOLEON » par l’historien Thierry Lentz

Hall des expositions, le mardi 23 novembre à 18:00

A l’occasion de la parution cette année de son livre « Pour Napoléon », dans le cadre du bicentenaire de la mort de l’Empereur, l’historien passe en revue les polémiques et les accusations portées contre Napoléon, et les replace dans le contexte historique de l’époque. Thierry Lentz est directeur de la Fondation Napoléon depuis 2000, au sein de laquelle il dirige l’édition de la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte. Il a fondé la collection Bibliothèque de Sainte-Hélène, et est également rédacteur en chef de la revue Napoleonica depuis 2008. Auteur de très nombreux ouvrages sur l’histoire générale, diplomatique et des institutions ou administrations à l’époque de Napoléon. Conférence suivie d’une séance de dédicaces d’ouvrages.

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Brignoles

Conférence « POUR NAPOLEON » par l’historien Thierry Lentz Hall des expositions 83170 Brignoles Brignoles Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T18:00:00 2021-11-23T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Brignoles, Var Autres Lieu Hall des expositions Adresse 83170 Brignoles Ville Brignoles lieuville Hall des expositions Brignoles