Verdun Meuse A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le service culturel du Grand Verdun en partenariat avec l’INRAP organisent la conférence » Et avant les gallo-romains à Verdun…Le renouvellement des connaissances à travers les récentes découvertes archéologiques » le dimanche 20 juin à 15h30, à la salle Jeanne d’Arc. Une trentaine d’opérations archéologiques ont été réalisées sur le territoire de la commune de Verdun depuis 20 ans. Elles ont largement participé à renouveler les connaissances sur l’ensemble des périodes historiques depuis la Préhistoire. Elles ont également permis des découvertes parfois exceptionnelles. L’archéologue Laurent Vermard présentera les recherches menées lors de différents chantiers de fouilles notamment sur les sites du contournement est (2019), du boulevard de la Citadelle (2015) et de Désandrouins (2010, 2014). Entrée libre, sans réservation.

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans. +33 3 29 83 44 22 http://www.musee-princerie-verdun.fr/

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans. © Ministère de la Culture

