CONFERENCE – POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE : LES PLANTES ET INSECTES

2022-06-11 – 2022-06-11 Nous pensons rarement aux nombreuses interactions qu’il peut y avoir entre plantes, champignons, animaux et autres règnes. L’association Natura-Lien vous propose d’explorer les liens qui unissent plantes et insectes: coopération, squat, manipulations et bien d’autres, pour le meilleur et pour le pire!

Nous pensons rarement aux nombreuses interactions qu'il peut y avoir entre plantes, champignons, animaux et autres règnes. L'association Natura-Lien vous propose d'explorer les liens qui unissent plantes et insectes: coopération, squat, manipulations et bien d'autres, pour le meilleur et pour le pire!

Dès 12 ans – Entrée libre – Auditorium

dernière mise à jour : 2022-03-24

