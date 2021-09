Conférence : Potager en carrés Relais Nature du Parc de la Deûle, 10 septembre 2021, Santes.

Conférence : Potager en carrés

Relais Nature du Parc de la Deûle, le vendredi 10 septembre à 19:00

Cette rentrée, le Relais Nature vous propose un cycle de conférences en soirée tout au long du mois de septembre. Ce vendredi, Compost et Nature anime une conférence et vous présente le compost et des semences paysannes. On vous explique comment démarrer votre potager en carrés chez vous : choisir l’emplacement, installer les carrés, préparer le sol avec un certain apport de compost, connaître les légumes faciles à faire pousser et les règles de base pour planifier son potager. A noter dans vos agendas. Les conférences de la rentrée au Relais Nature du Parc de la Deûle, c’est aussi : – vendredi 17 septembre : Découverte de la Naturopathie (Ma pause détente bien être) – vendredi 24 septembre : Hirondelles, martinets et patrimoine bâti (LPO Nord) gratuit, uniquement sur inscription (sans accès au Relais Nature) 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les participants majeurs. Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : – à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, – à partir de 6 ans, dans les lieux clos. Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Gratuit sur inscription

Animée par Compost et Nature

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



