Bas-Rhin Conférence d’une heure organisée par la crèche parentale « Au pays des lutins » de Schnersheim. Elle sera suivie d’un temps d’échange avec Mme Emmanuelle SOLIC, éducatrice de jeunes enfants et formatrice spécialisée en protection de l’enfance. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée par mail : responsable.crecheapdl@gmail.com en précisant votre nom, prénom et numéro de téléphone ainsi que le nombre de places souhaitées. +33 6 49 77 70 88 Schnersheim

