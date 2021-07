La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Conférence : portrait des papillons de jour forestiers La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Conférence : portrait des papillons de jour forestiers La Ferté Macé, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Ferté Macé. Conférence : portrait des papillons de jour forestiers 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-03 médiathèque cour du Grand Turc

La Ferté Macé Orne Découverte des papillons de jour forestiers en compagnie d’un spécialiste François radigue (savoir regarder, où chercher, comment les reconnaitre ?)

à partir de 15 ans en partenariat avec l'AFFO

