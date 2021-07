Conférence – Portrait des papillons de jour forestiers La Ferté Macé, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

François Radigue, naturaliste ornais et spécialiste des papillons, nous invite à partir à la découverte des rhopalocères ou papillons de jour vivants dans nos forêts normandes.

Qui sont-ils ? Où et quand les observer ? Sont-ils menacés ? Ces questions, et d’autres, trouveront leurs réponses lors de la conférence qui donnera donnée le 07 juillet 2021 à la médiathèque de la Ferté-Macé à 15h.

dernière mise à jour : 2021-03-18 par