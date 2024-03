CONFÉRENCE: PORNIC SUR LES TRACES DE LA VILLE MÉDIÉVALE Maison des Associations Pornic, jeudi 11 avril 2024.

CONFÉRENCE: PORNIC SUR LES TRACES DE LA VILLE MÉDIÉVALE Maison des Associations Pornic Loire-Atlantique

Le service Patrimoine de la Ville de Pornic organise un cycle de conférences afin de partager les recherches et découvertes issues de son travail sur le Site Patrimonial Remarquable de Pornic.

La conférence prendra la forme d’une présentation illustrée puis d’une table ronde avec les intervenants suivants :

Jean-François CARAËS : Historien, Conservateur en chef du patrimoine (honoraire), ancien directeur adjoint des Archives Départementales de Loire-Atlantique.

Dominique PIERRELÉE : Historien, écrivain membre de l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire, co-fondateur et Président honoraire de la Société des Historiens du Pays de Retz, ancien administrateur territorial au Conseil Départemental de la Loire-Atlantique.

Daniel SICARD : Consultant en Patrimoine culturel, Directeur et conservateur du patrimoine de musée (honoraire). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11 20:00:00

Maison des Associations 4 rue de Lorraine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@pornic.fr

L’événement CONFÉRENCE: PORNIC SUR LES TRACES DE LA VILLE MÉDIÉVALE Pornic a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire