Conférence Polo Beyris : un camp oublié à Bayonne 1939-1947- Culture d’Hiver Oloron-Sainte-Marie, 2 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Conférence Polo Beyris : un camp oublié à Bayonne 1939-1947- Culture d’Hiver Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

2022-03-02 – 2022-03-02 Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie

Michèle Degorce, professeur d’histoire

Claire Frossard, représentant le « Collectif pour la Mémoire du Camp de Beyris »

En parcourant aujourd’hui le quartier du Polo Beyris, situé en limite des communes de Bayonne et d’Anglet, rien ne laisse supposer qu’il a été, de 1939 à 1947, le cadre d’enfermement de différentes populations. Afin de rappeler son existence et les milliers de personnes détenues qui y ont souffert, un collectif pour la mémoire du camp de Beyris a décidé en 2012 de commencer des recherches et recueillir des témoignages pour faire revivre cette histoire.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Michèle Degorce, professeur d’histoire

Claire Frossard, représentant le « Collectif pour la Mémoire du Camp de Beyris »

En parcourant aujourd’hui le quartier du Polo Beyris, situé en limite des communes de Bayonne et d’Anglet, rien ne laisse supposer qu’il a été, de 1939 à 1947, le cadre d’enfermement de différentes populations. Afin de rappeler son existence et les milliers de personnes détenues qui y ont souffert, un collectif pour la mémoire du camp de Beyris a décidé en 2012 de commencer des recherches et recueillir des témoignages pour faire revivre cette histoire.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Michèle Degorce, professeur d’histoire

Claire Frossard, représentant le « Collectif pour la Mémoire du Camp de Beyris »

En parcourant aujourd’hui le quartier du Polo Beyris, situé en limite des communes de Bayonne et d’Anglet, rien ne laisse supposer qu’il a été, de 1939 à 1947, le cadre d’enfermement de différentes populations. Afin de rappeler son existence et les milliers de personnes détenues qui y ont souffert, un collectif pour la mémoire du camp de Beyris a décidé en 2012 de commencer des recherches et recueillir des témoignages pour faire revivre cette histoire.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Trait d’Union

Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-01-02 par