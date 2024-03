Conférence pollutions des ondes électromagnétiques artificielles Maison Garbay Luglon, samedi 30 mars 2024.

Vincent Burgué, conseiller en environnement électromagnétique, vous propose un temps d’échange et de sensibilisation autour de la nature de ces ondes, leur impact sur la santé et les solutions possibles pour éviter ces effets néfastes pour la santé.

2 réunions d’information vous sont proposées au choix:

Mercredi 27 mars de 10h30 à 12h

Samedi 30 mars de 11h45 à 13h

Vous êtes intéressé par le sujet ou curieux d’en savoir un peu plus ? Contactez-nous pour nous informer de votre venue le 27 ou le 30 mars. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:45:00

fin : 2024-03-30 13:00:00

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr

