Conférence : pollution marine aux plastiques par Stéphane Bruzaud Scaër Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër

Conférence : pollution marine aux plastiques par Stéphane Bruzaud Scaër, 7 mars 2023, Scaër Scaër. Conférence : pollution marine aux plastiques par Stéphane Bruzaud Espace Youenn Gwernig Rue Louis Pasteur Scaër Finistère Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig

2023-03-07 14:00:00 – 2023-03-07

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig

Scaër

Finistère Scaër Professeur à l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) de Lorient, Université Bretagne Sud, docteur en chimie de l’Université de Bordeaux.

Les plastiques sont utilisés dans de nombreux secteurs de notre vie quotidienne et en sont devenus une part indispensable. A travers les activités menées par Stéphane BRUZAUD avec l’Expédition TARA et l’Expédition MED mais en s’appuyant aussi sur des études menées en rade de Lorient, la conférence présentera un bilan de cette pollution, les conséquences de cette pollution marine sur l’écosystème mais aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Il sera en particulier fait un point sur la Campagne TARA Méditerranée 2014 dont la mission consistait en une meilleure compréhension des impacts des plastiques sur l’écosystème méditerranéen. Puis, seront développés différents matériaux plus respectueux de l’environnement pouvant constituer une alternative vertueuse et réaliste aux matières plastiques habituellement utilisées. utldes3rivieres@orange.fr http://utl-des3rivieres.pagesperso-orange.fr/ Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Scaër Autres Lieu Scaër Adresse Scaër Finistère Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Ville Scaër Scaër lieuville Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Departement Finistère

Scaër Scaër Scaër Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scaer-scaer/

Conférence : pollution marine aux plastiques par Stéphane Bruzaud Scaër 2023-03-07 was last modified: by Conférence : pollution marine aux plastiques par Stéphane Bruzaud Scaër Scaër 7 mars 2023 Espace Youenn Gwernig Rue Louis Pasteur Scaër Finistère Scaër Finistère finistère Scaër

Scaër Scaër Finistère