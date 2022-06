CONFERENCE POLLINISATEURS Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

CONFERENCE POLLINISATEURS Condette, 17 juin 2022, Condette. CONFERENCE POLLINISATEURS Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

2022-06-17 – 2022-06-17

Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette 62360 Condette Vendredi 17 Juin 2022 – 20h15 au Théâtre Elisabéthain.

Au cours des 6 prochaines semaines, communes, intercommunalités, associations et partenaires se mobiliseront sur tout le département pour proposer de nombreuses animations dédiées aux insectes pollinisateurs.

Le 17 juin, à 20 h 15, une conférence, animée par Eden 62, se tiendra au Théâtre Elisabéthain pour tout vous apprendre sur ces insectes plein de surprises. Ce tour d’horizon sur la diversité et l’état des populations des pollinisateurs vous éclairera sur les menaces qui pèsent sur eux et les solutions concrètes pour les préserver.

GRATUIT | 1h30min | Tout public | Réservation obligatoire +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Vendredi 17 Juin 2022 – 20h15 au Théâtre Elisabéthain.

Au cours des 6 prochaines semaines, communes, intercommunalités, associations et partenaires se mobiliseront sur tout le département pour proposer de nombreuses animations dédiées aux insectes pollinisateurs.

Le 17 juin, à 20 h 15, une conférence, animée par Eden 62, se tiendra au Théâtre Elisabéthain pour tout vous apprendre sur ces insectes plein de surprises. Ce tour d’horizon sur la diversité et l’état des populations des pollinisateurs vous éclairera sur les menaces qui pèsent sur eux et les solutions concrètes pour les préserver.

GRATUIT | 1h30min | Tout public | Réservation obligatoire Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

dernière mise à jour : 2022-05-29 par

Détails Catégorie d’évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Centre Culturel de l'Entente Cordiale 1 rue de la Source Ville Condette lieuville Centre Culturel de l'Entente Cordiale 1 rue de la Source Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette/

CONFERENCE POLLINISATEURS Condette 2022-06-17 was last modified: by CONFERENCE POLLINISATEURS Condette Condette 17 juin 2022

Condette