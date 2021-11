Parthenay Parthenay 79200, Parthenay Conférence : Politique d’acquisitions des œuvres du musée de Parthenay : le rôle du conservateur Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Conférence : Politique d'acquisitions des œuvres du musée de Parthenay : le rôle du conservateur

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
1 Rue de la Vau Saint Jacques
Parthenay

2022-03-27 15:30:00 – 2022-03-27 16:30:00 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 1 Rue de la Vau Saint Jacques

Conférence animée par Maria Cavaillès, conservateur du musée de Parthenay

Entrée libre et gratuite

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

