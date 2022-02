CONFÉRENCE POLAIRE Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

CONFÉRENCE POLAIRE Nébian, 25 mars 2022, Nébian. CONFÉRENCE POLAIRE Nébian

2022-03-25 – 2022-03-25

Nébian Hérault Un père et son fils, 320 km de trek hivernal sur la Kungsled en Suède, en autonomie complète, par des températures… polaires.

Les collections du Fonds thématique « Activités de Pleine Nature » seront à disposition dans la salle.

+33 9 72 49 06 45 https://www.escalagou.fr/page/408018-accueil

Tout public Nébian

