Conférence poésie Arbre de vie(s) Piégon Catégories d’évènement: Drôme

Piégon

Conférence poésie Arbre de vie(s), 27 mai 2022, Piégon. Conférence poésie Arbre de vie(s) Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon

2022-05-26 16:00:00 – 2022-05-26 Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière

Piégon 26110 Piégon “Arbre de vie(s)” est une flânerie littéraire gravitant autour des arbres sources intarissables de création artistique et de contemplation poétique. piegon.centre-artistique@wanadoo.fr +33 4 75 27 10 43 http://www.art-piegon.org/ Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon

