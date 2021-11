Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Conférence “PMA ou AMP” Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Conférence “PMA ou AMP” Saint-Quentin, 18 novembre 2021, Saint-Quentin. Conférence “PMA ou AMP” Saint-Quentin

2021-11-18 – 2021-11-18

Saint-Quentin Aisne Une conférence sur la procréation médicalement assistée ou aide médicale à la procréation, proposée par l’association Traversée. Dirigée par Michaël Grynberg, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité de l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart. Une conférence sur la procréation médicalement assistée ou aide médicale à la procréation, proposée par l’association Traversée. Dirigée par Michaël Grynberg, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité de l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart. traversee02@orange.fr +33 3 23 62 68 19 Une conférence sur la procréation médicalement assistée ou aide médicale à la procréation, proposée par l’association Traversée. Dirigée par Michaël Grynberg, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité de l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart. Unsplash

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin