Conférence, 6 mars 2023, Plurien

Conférence

Salle de l’escapade Plurien Cotes-d’Armor

2023-03-06 20:00:00 – 2023-03-06

Plurien

Cotes-d’Armor

Plurien

Association CLCV. La CLCV conseille et défend les intérêts des consommateurs et usagers dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie. Elle vise aussi à dénoncer les abus, agir en justice en cas d’infractions et d’atteintes à l’intégrité des personnes et des biens, et apporter une contribution constructive pour améliorer la qualité de la vie des consommateurs et notamment des locataires.

Enfin elle favorise la participation active des consommateurs et usagers

Plurien

