Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le jeudi 14 avril à 09:30

La première conférence plénière en ligne du groupe miroir national **“Programme Horizon Europe”**, est organisée par les Ministères de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la Transition Écologique le **14 avril de 9h30 à 12h30**, en partenariat avec France Ville Durable, France urbaine, le Point d’Information Nationale Ville (Pin Ville) Ville et l’Association Nationale Recherche et Technologie (ANRT) L’occasion de réunir l’ensemble des groupes de travail et leurs participant.e.s (collectivités, acteurs de la recherche, entreprises, experts et représentants de l’Etat) pour faire le point sur : * Les programmes européens de R&I * Les perspectives d’accompagnement par le groupe miroir France et la plateforme européenne NetZeroCities * L’articulation de ces programmes avec les politiques de développement des territoires Au programme : **9h20-9h30 : Accueil** **9h30-10h30 : Présentation des programmes européens de R&I et échanges** * Le **Cluster 5** (Pierre Pacaud) * La **Mission Ville** : candidatures françaises de l’AMI des 100 villes et calendrier pour les résultats, les autres appels en cours (Carole Pourchez) * **Driving Urban Transitions** : les trois piliers de ce partenariat co-financé et le calendrier prévu (Pierre Picaud et Carole Pourchez) **10h30-11h10 : Les perspectives futures d’accompagnement** * La plateforme **Capacities** (Carole Pourchez) * Le **Groupe miroir**. L’accompagnement des collectivités (Delphine Bourdin). L’accompagnement des équipes de recherche (Anne Ruas). L’accompagnement des entreprises (Marion Gonzales et Nadège Bouquin). L’accompagnement proposé par NetZeroCities (Vincent Chauvet et Thanh-Tam Le) **11h10-11h20 : Temps de questions/réponses** **11h20-12h20 : Les liens entre les politiques de développement des territoires et l’apport de la R&I** * Liens avec les politiques de l’**ANCT** (Luc Faraldi) * Liens avec les actions de l’**ADEME** (Anne Grenier) * Les typologies des appels d’offres “recherches et innovations” de **DUT** (Anne Ruas) * Animations de réflexions des entreprises en lien avec les **piliers de DUT** (Nadège Bouquin et Michael Matlosz) **12h20-12h30 : Temps de questions/réponses** **12h30 : Conclusion avec un appel à participer aux** **panels des villes de DUT**

Pour vous inscrire, merci de contacter Marion Gonzales

Un événement organisé par les Ministères de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la Transition Écologique

Ministère de l’Enseignement Supérieur,de la Recherche et de l’Innovation 1 Rue Descartes, 75231 Paris Quartier Saint-Victor Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T12:30:00