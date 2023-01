Conférence : plantes toxiques et animaux domestiques à Areines Areines Boursay AreinesBoursay Areines Catégories d’Évènement: Areines

Loir-et-Cher AreinesRue des Ecoles Boursay Loir-et-Cher Boursay Conférence : plantes toxiques et animaux domestiques à Areines. Parmi celles-ci, quelques-unes – moins de 2% de la flore du continent européen – sont toxiques. Leurs stratégies et leurs moyens d’actions diffèrent selon les espèces. Afin de se prémunir de leurs effets nocifs par contact ou ingestion, il est essentiel de savoir reconnaître les plantes communes de notre entourage. Au cours de cette conférence-débat menée par Monsieur Cerisier, enseignant en biologie au LEGTA de

Vendôme, venez en apprendre davantage sur les plantes toxiques et celles qui pourraient affecter notablement nos animaux domestiques ou d’élevage. À la maison, dans les jardins ou les champs, les animaux qu’ils soient sauvages ou domestiques – sont confrontés aux plantes dont certaines, pour éviter d’être consommées, ont développé différentes stratégies d’évitement. perche.nature@wanadoo.fr +33 2 54 80 11 05 http://www.maisonbotanique.com/ Perche Nature

