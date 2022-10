Conférence : « Plantes sauvages comestibles » Capdenac, 8 novembre 2022, Capdenac.

Conférence : « Plantes sauvages comestibles »

Salle des fêtes à l’entrée du village Capdenac Lot

2022-11-08 20:30:00 – 2022-11-08

4 EUR 4 Fin de l’abondance, pénuries… ? Pourtant, nous sommes entouré-e-s par l’abondance naturelle, disponible toute l’année, et parfaitement adaptée à nos besoins ! A travers cette conférence, Caroline « Calendula » vous propose de découvrir quelques-unes des plantes sauvages de notre région, ainsi que leurs utilisations en cuisine, voire en pharmacie familiale. Soutien à un quotidien en pleine mutation, la conférence se veut un outil pratique pour apporter repères et clés et retrouver ensemble le chemin de l’abondance naturelle, dans un esprit de respect et de

reconnexion au vivant.

Formée par François Couplan, Caroline « Calendula » est auteure de nombreux ouvrages sur les plantes sauvages comestibles, et propose toute l’année des sorties, ateliers et formations sur le terrain. Son blog : carolinecalendula.blog – Sa chaîne youtube : Caroline Calendula

Plantes sauvages comestibles, cheminer vers l’autonomie alimentaire par Caroline « Calendula » ethnobotaniste, formatrice, autrice du Petit Traité Rustica des plantes sauvages comestibles & de 20 plantes multi-usages pour devenir autonome.

capdenac-le-haut@tourisme-figeac.com +33 7 81 05 63 79

@aecc

