Conférence : Plancton, Océan et Climat… à la dérive Saint-Martin-de-Seignanx, 2 mars 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Conférence : Plancton, Océan et Climat… à la dérive CPIE 2028 Route Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-03-02 – 2022-03-02 CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Jean-Philippe Labat nous offre une conférence intitulée « Plancton, Océan et Climat, histoire naturelle d'une vie à la dérive ». On y découvre un élément primordial du développement de la vie sur notre planète : l'océan et les organismes invisibles qui le peuplent. En premier lieu, le plancton, socle déterminant des chaînes alimentaires marines, mais également maillon indispensable à la vie terrestre. Il est soumis comme nous tous aux dérèglements climatiques actuels, et ses évolutions sont une des grandes questions environnementales de notre temps.

Rendez-vous à 18h au CPIE.

Réservation obligatoire avant le 1er mars.

Découvrez l’intégralité des animations du CPIE sur le site www.cpie-seignanx.com rubrique AGENDA.

