Conférence "Placer le numérique au sein de notre histoire" Bibliothèque Drouot Paris

Paris

Le mardi 12 avril 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Une conférence à partir du passionnant ouvrage “Une éthique du numérique”, par un de ses auteurs, Alexei Grinbaum, qui nous parlera également de son précédent livre : “Les robots et le Mal”. Alexei Grinbaum est physicien et philosophe. Chercheur au CEA de Saclay, il est spécialiste des fondements de la mécanique quantique. Conjointement à ces recherches mathématiques, il travaille sur les questions éthiques posées par les nouvelles technologies. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009

Alexei Grinbaum – crédit Gleb Kalinin

