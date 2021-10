Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Conference – Pikler Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura EUR Conférence Pikler : Vers l’autonomie de l’enfant. Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h à la salle des fêtes de la Chaumusse.

Accompagner l’enfant vers son autonomie.

La pédagogique Pikler se base sur le respect de l’autonomie de l’enfant dans son processus d’apprentissage, pour l’aider à gagner en indépendance, à construire sa personnalité, à prendre confiance en lui et à s’épanouir dans un environnement à la fois agréable et stimulant. Conférence Pikler : Vers l’autonomie de l’enfant. Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h à la salle des fêtes de la Chaumusse.

Catégories d'évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux
Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux
Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux