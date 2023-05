[Conférence] Pierre Thibault – Territoires et paysages Pavillon de l’Arsenal, 9 mai 2023, Paris.

Le mardi 09 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Organisée en partenariat avec la Galerie d’Architecture, cette conférence présente le travail de l’Atelier Pierre Thibault qui, par un dialogue constant avec le territoire québécois, ses paysages, ses saisons et son architecture vernaculaire, crée des projets intimement ancrés dans le milieu naturel et culturel.

Fortement influencé par les lieux qui l’entourent, l’Atelier a effectivement su se démarquer sur les scènes nationale et internationale grâce à son approche sensible, empirique et intuitive. Cet univers intriqué et poétique de lieux, d’images et de typologies qui l’habitent se matérialisent dans le cadre de l’exposition, proposant aux visiteurs une immersion littérale et figurative dans l’imaginaire architectural québécois et des territoires qu’il le compose. Scénarisée en un archipel composé de plusieurs ilots-territoires, l’exposition utilise le corpus distinctif de Thibault et son équipe pour interroger les différents rapports entre un projet d’architecture, son site d’implantation, son contexte culturel et naturel. En résulte une constellation architecturale distillant l’essence du travail de l’Atelier, brillant à la fois par sa constance et sa capacité de renouvellement, et ce depuis une trentaine d’années.

Conférence organisée dans le cadre de l’exposition Atelier Pierre Thibault – Territoires et paysages présentée à La Galerie d’Architecture du 15 avril au 27 mai 2023

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/galerie-darchitecture/12745-pierre-thibault.html 0629274606 elinelatchoumy@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/galerie-darchitecture/12745-pierre-thibault.html

© Maxime Brouillet