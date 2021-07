Combrit Combrit Combrit, Finistère Conférence – Pierre Martin – Passeurs d’estuaire en Bretagne Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Conférence – Pierre Martin – Passeurs d’estuaire en Bretagne Combrit, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Combrit. Conférence – Pierre Martin – Passeurs d’estuaire en Bretagne 2021-07-10 17:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 Quai Jacques de Thézac Abri du marin

Combrit Finistère Rencontre avec Pierre Martin pour son livre « Passeurs d’estuaire en Bretagne ». abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 Rencontre avec Pierre Martin pour son livre « Passeurs d’estuaire en Bretagne ». dernière mise à jour : 2021-07-01 par

lieuville 47.87433#-4.12093