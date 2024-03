CONFERENCE : Pierre Lambert de La Motte M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Pierre Lambert de La Motte : la mission, le pouvoir et la Croix.

400e anniversaire de la naissance de Pierre Lambert de La Motte (1624-1679)

Vicaire apostolique de Cochinchine, administrateur général des missions de Siam, Cochinchine, Tonkin et autres missions adjacentes, co-fondateur des Missions Etrangères de Paris.

1ère partie : Damnatio memoriae : le fondateur occulté

2ème partie (en septembre 2024) : Maître et disciple : Pierre Lambert de La Motte et Louis Laneau, pères méconnus de la mission moderne

Longtemps considéré comme le fondateur secondaire des Missions Etrangères loin derrière son confrère François Pallu, Pierre Lambert de La Motte a cependant connu trois carrières particulièrement brillantes. Haut magistrat à Rouen où il côtoie Pierre Corneille et Etienne Pascal, puis organisateur d’un système caritatif qui en fait l’égal d’un Vincent de Paul dans la capitale normande, il est nommé à trente-cinq ans vicaire apostolique de Cochinchine. Premier partant des Missions étrangères en 1660, il établit les bases de la mission française au Siam, effectue trois visites au Vietnam, et meurt d’épuisement en 1879, alors qu’il vient d’être nommé d’administrateur général de toutes les missions d’Indochine. Sa fidélité aux nouvelles orientations romaines a entraîné de violents conflits avec les missionnaires du Padroado et une situation douloureuse qui explique en grande partie la déconsidération dont il a été victime jusqu’à une époque récente.

À propos de la conférencière :

Françoise Buzelin, Historienne des Missions, docteure en histoire de l’art, ancienne conservatrice du patrimoine

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007

Contact : https://my.weezevent.com/a-la-rencontre-dun-precurseur-oublie-louis-laneau-premier-vicaire-apostolique

