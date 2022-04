Conférence | Pierre de Logonna et kersantite, d’hier à aujourd’hui : le grand voyage de deux cousines inséparables Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Conférence | Pierre de Logonna et kersantite, d’hier à aujourd’hui : le grand voyage de deux cousines inséparables Logonna-Daoulas, 30 avril 2022, Logonna-Daoulas. Conférence | Pierre de Logonna et kersantite, d’hier à aujourd’hui : le grand voyage de deux cousines inséparables Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle Kejadenn Rue Ar Mor

Logonna-Daoulas Finistère Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale, animera une conférence scientifique autour de la kersantite et la pierre de Logonna, deux roches cousines qui ont marqué le patrimoine de la rade de Brest.

Le saviez-vous ? La kersantite est la seule pierre du Massif armoricain dont l’appellation locale est reconnue dans la nomenclature internationale. Son intérêt en fait un des symboles du Geopark Armorique, projet porté par le Parc d’Armorique pour labelliser le territoire à l’UNESCO, et qui vise à préserver et promouvoir le patrimoine géologique. Un événement organisé par l’Association ASAMBLES, de Logonna-Daoulas. asambles.logonna@gmail.com +33 2 98 20 60 98 Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale, animera une conférence scientifique autour de la kersantite et la pierre de Logonna, deux roches cousines qui ont marqué le patrimoine de la rade de Brest.

Le saviez-vous ? La kersantite est la seule pierre du Massif armoricain dont l’appellation locale est reconnue dans la nomenclature internationale. Son intérêt en fait un des symboles du Geopark Armorique, projet porté par le Parc d’Armorique pour labelliser le territoire à l’UNESCO, et qui vise à préserver et promouvoir le patrimoine géologique. Un événement organisé par l’Association ASAMBLES, de Logonna-Daoulas. Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Autres Lieu Logonna-Daoulas Adresse Salle Kejadenn Rue Ar Mor Ville Logonna-Daoulas lieuville Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Departement Finistère

Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/logonna-daoulas/

Conférence | Pierre de Logonna et kersantite, d’hier à aujourd’hui : le grand voyage de deux cousines inséparables Logonna-Daoulas 2022-04-30 was last modified: by Conférence | Pierre de Logonna et kersantite, d’hier à aujourd’hui : le grand voyage de deux cousines inséparables Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas 30 avril 2022 finistère Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas Finistère