Conférence “Pierre de Logonna et Kersantite d’hier à aujourd’hui”

Conférence “Pierre de Logonna et Kersantite d’hier à aujourd’hui”, 30 avril 2022, . Conférence “Pierre de Logonna et Kersantite d’hier à aujourd’hui”

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 10:00:00 Samedi 30 avril à 10 h 00, salle Kejadenn :

Conférence “Pierre de Logonna et kersantite : les deux cousines inséparables” par Martial Caroff En partenariat avec le PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique). Martial Caroff est enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale. Très attaché à la vulgarisation universitaire, il animera cette conférence scientifique autour de la kersantite et la pierre de Logonna, deux roches cousines qui ont marqué le patrimoine de la rade de Brest. asambles.logonna@gmail.com Samedi 30 avril à 10 h 00, salle Kejadenn :

Conférence “Pierre de Logonna et kersantite : les deux cousines inséparables” par Martial Caroff En partenariat avec le PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique). Martial Caroff est enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale. Très attaché à la vulgarisation universitaire, il animera cette conférence scientifique autour de la kersantite et la pierre de Logonna, deux roches cousines qui ont marqué le patrimoine de la rade de Brest. dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville