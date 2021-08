Ornans Ornans Doubs, Ornans Conférence Picasso regarde Courbet Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Conférence Picasso regarde Courbet 2021-10-01 18:00:00 – 2021-10-01 Musée Courbet 1, place Robert Fernier

Ornans Doubs

Ornans EUR 4 Avec Thierry Savatier, historien de l'art et commissaire scientifique de l'exposition Courbet/Picasso. Révolutions ! Picasso voyait en Courbet le père de la modernité. Lorsqu'à partir de 1950, il réinterpréta quelques toiles de grands maîtres qu'il aimait, il commença par Les Demoiselles des bords de la Seine. Dans cette conférence, Thierry Savatier, commissaire scientifique de l'exposition Courbet/Picasso. Révolutions !, évoque le compagnonnage des deux peintres, le regard que Picasso portait sur les œuvres de son aîné et les conséquences sur son art de sa découverte de L'Origine du monde. La conférence sera suivie de dédicaces des ouvrages de Thierry Savatier. reservationpaysdecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.fr/

