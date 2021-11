Jerusalem Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem Conférence-photo Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

**Les conflits du Moyen-Orient vu par Laurent Van der Stockt** Photojournaliste, Laurent Van der Stock travaille notamment pour le journal Le Monde. Au cours de sa carrière, il a reçu à deux reprises le Prix Bayeux Calvados-Normandie des Correspondants de guerre, dont le prix du webjournalisme en 2013 avec le journaliste Jean-Philippe Rémy pour leur reportage près de Damas, qui a permis de documenter l’utilisation d’armes chimiques par les forces du régime de Bachar el-Assad. En 2017, Il a également reçu le World Press Photo et le Visa d’Or au festival Visa pour l’image de Perpignan pour sa couverture de la bataille de Mossoul pour Le Monde. Il est à présent basé à Jérusalem, d’où il a couvert les affrontements de mai 2021. Témoin en première ligne des conflits qui déchirent le Moyen-Orient depuis plus de trente ans, cette rencontre-débat avec Laurent Van der Stockt permettra de revenir sur les photos emblématiques de ses reportages et d’échanger sur les conditions d’exercice du journalisme sur les terrains de guerre et en particulier dans cette région du monde. **الصراعات في الشرق الأوسط، رؤية لوران فان دير ستوكت** المصور الصحفي لوران فان دير ستوك يعمل بشكل أساسي في صحيفة لوموند. خلال مسيرته المهنية، حصل مرتين على جائزة Bayeux Calvados-Normandy لمراسلي الحرب، بما في ذلك جائزة الصحافة الإلكترونية في عام ٢٠١٣ برفقة الصحفي جان فيليب ريمي لتقاريرهم حول دمشق، والتي وثقت استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات نظام بشار الأسد. في عام ٢٠١٧، حصل على World Press Photo و Visa d’Or في مهرجان Visa للصورة في بربينيان وذلك عن تغطيته لمعركة الموصل لصحيفة Le Monde يقيم الآن في القدس، حيث قام بتغطية اشتباكات مايو ٢٠٢١. شاهد في طليعة الصراعات التي تمزق الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثين عامًا، سيتيح لنا هذا النشاط الفرصة للنقاش مع لوران فان دير ستوكت بالعودة إلى الصور الرمزية لتقاريره ومناقشة الظروف التي تُمارس في ظلها الصحافة في مناطق الحرب وخاصة في هذه المنطقة من العالم.

