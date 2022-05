CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO SUR LE TEMPS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

A partir de 10h, accueil des participants (un café ou un thé sera offert avant la conférence, il est conseillé de venir 20 minutes avant le début de la conférence). 10h30 : début de la conférence (durée 1h30). Possibilité d’assister au cocktail après la conférence. Le thème du temps sera abordé par Eric BASTARDIE à la lumière des pensées des grands philosophes, Jean-Paul SAUZET traitera le thème sous une approche anthropologique. Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses +33 4 67 99 89 89 https://thema-cafe.fr/conference-sur-le-temps/ Le thème du temps sera abordé par Eric BASTARDIE à la lumière des pensées des grands philosophes, Jean-Paul SAUZET traitera le thème sous une approche anthropologique. Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses ACCUEIL

