CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO SUR L’AMITIÉ, LE DON ET LE PARDON Montpellier

2021-12-04 – 2021-12-04

Montpellier Hérault EUR 7 12 Conférence par Eric BASTARDIE docteur en sciences, Philosophe et Sébastien BLOUET, Formateur, Psychothérapeute, Coach de vie. A la lumière de la philosophie, Eric exposera sa vision du don et du pardon dans le processus de l’amitié. Sébastien, sous l’angle de la psychologie, abordera l’acceptation et le pardon dans le processus de la guérison. Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses. A partir de 10h, accueil des participants (un café ou un thé sera offert avant la conférence, il est conseillé de venir 20 minutes avant le début de la conférence). 10h30 : début de la conférence (durée 1h30). Possibilité d’assister au cocktail après la conférence. Sur réservation en ligne

A la lumière de la philosophie, Eric exposera sa vision du don et du pardon dans le processus de l'amitié. Sébastien, sous l'angle de la psychologie, abordera l'acceptation et le pardon dans le processus de la guérison. Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses. +33 4 67 99 89 89 https://thema-cafe.fr/conference-sur-lamitie-le-don-et-le-pardon/

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT MONTPELLIER

