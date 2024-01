CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO CHATGPT ET LA CONSCIENCE Pérols, samedi 23 mars 2024.

CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO CHATGPT ET LA CONSCIENCE Pérols Hérault

Avec l’aide des pensées de grands philosophes (e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre), Eric abordera ce thème majeur et difficile de la conscience cette possession d’un certain savoir où nous verrons que la position classique (la toute-puissance de la conscience une transparence totale du sujet à lui-même) est remise en cause par la Modernité

Avec l’aide des pensées de grands philosophes (e.g. Descartes, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre), Eric abordera ce thème majeur et difficile de la conscience cette possession d’un certain savoir où nous verrons que la position classique (la toute-puissance de la conscience une transparence totale du sujet à lui-même) est remise en cause par la Modernité (la conscience ne possède en fait qu’un savoir partiel).

Puis Manuel abordera les limites et les possibilités de ChatGPT ainsi que les développements ultérieurs auxquels ont pourrait s’attendre (i.e. des consciences artificielles pourraient-elles apparaître ? Quels pourraient alors être les impacts sociétaux d’une telle rupture et quels mécanismes pourraient les modérer ?) …. Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

Intervenants:

INTERVENANTS

Eric BASTARDIE, Docteur en sciences, Philosophe, Auteur de la Collection THEMA CAFE des thèmes de la philosophie existentielle

Manuel BOISSENIN, Ph.D., Ingénieur IA, technologue et auteur

ACCUEIL

A partir de 10h, accueil des participants (un café ou un thé sera offert avant la conférence, il est conseillé de venir 20 minutes avant le début de la conférence). 10h30 début de la conférence (durée 1h30). Possibilité d’assister au cocktail après la conférence.

7.00€ (café/thé offert) et 12.00€ (café/thé offert + le cocktail) EUR.

18, ZA le Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie contact@thema-cafe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00



L’événement CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO CHATGPT ET LA CONSCIENCE Pérols a été mis à jour le 2024-01-25 par OT MONTPELLIER