CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO AUTRUI CET AUTRE MOI-MÊME Pérols, samedi 10 février 2024.

CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO AUTRUI CET AUTRE MOI-MÊME Pérols Hérault

Avec l’aide des pensées de grands philosophes et psychologues, Eric abordera ce thème majeur d’Autrui…puis Gilles nous donnera sa vision sous l’angle psycho-émotionnel en s’appuyant sur ses expériences uniques de l’intelligence émotionnelle et de sa pédagogie… Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

Avec l’aide des pensées de grands philosophes et psychologues, Eric abordera ce thème majeur d’Autrui…puis Gilles nous donnera sa vision sous l’angle psycho-émotionnel en s’appuyant sur ses expériences uniques de l’intelligence émotionnelle et de sa pédagogie… Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

Intervenants:

Eric BASTARDIE, Docteur en sciences, Philosophe, Auteur de la Collection THEMA CAFE des thèmes de la philosophie existentielle

Gilles CORCOS, Coach, Entraineur et Superviseur, Président de l’Institut Européen de l’Intelligence Émotionnelle

ACCUEIL

A partir de 10h, accueil des participants (un café ou un thé sera offert avant la conférence, il est conseillé de venir 20 minutes avant le début de la conférence). 10h30 début de la conférence (durée 1h30). Possibilité d’assister au cocktail après la conférence.

7.00€ (café/thé offert) et 12.00€ (café/thé offert + le cocktail) EUR.

18, ZA le Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie contact@thema-cafe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10 12:00:00



L’événement CONFÉRENCE PHILO&PSYCHO AUTRUI CET AUTRE MOI-MÊME Pérols a été mis à jour le 2024-01-25 par OT MONTPELLIER