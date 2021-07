Conférence philo : L’expérience de la technique Espace Andrée Chedid, 22 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Conférence philo : L’expérience de la technique

Espace Andrée Chedid, le vendredi 22 octobre à 19:30

Par Pierre-Antoine Chardel, philosophe et sociologue, professeur et directeur du LASCO IdeaLab à IMT-BS, chercheur à l’IIAC (CNRS /EHESS) En partenariat avec le CNRS. Notre manière d’être dans le monde est devenue inséparable de l’expérience de la technique qui intervient, en particulier avec le numérique, dans la perception que nous avons du temps, de l’espace et des autres, mais également dans la construction de nos identités. Une tâche de la philosophie revient, par rapport à cette expérience totale qu’est la technique, à désigner les questions que celle-ci nous pose d’un point de vue existentiel. La technique et les technologies nous interrogent sur ce que nous sommes et ce que nous devenons. Le défi philosophique apparaît d’autant plus impérieux à l’heure où l’accélération de l’innovation a rarement été aussi manifeste dans l’histoire de l’humanité.

Entrée libre sur réservation

Conférence philosophique dans le cadre du cycle L’Expérience

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



