Espace Andrée Chedid, le vendredi 24 septembre à 19:30

Par Jean-Marie Schaeffer, philosophe, directeur d’études à l’EHESS La beauté est dans beaucoup de cultures humaines (et peut-être dans toutes) une valeur importante. Mais quel est le statut de la beauté ? S’agit-il d’une caractéristique intrinsèque du monde ? Ou naît-elle du regard que les hommes portent sur le monde ? Et à supposer qu’on s’entende sur son statut, en quoi consiste le fait de faire l’expérience de la beauté ? Et enfin : quel est le rapport entre l’expérience de la beauté et les autres expériences humaines ?

Entrée libre sur réservation

Conférence philosophique dans le cadre du cycle L’Expérience Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

