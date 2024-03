Conférence philisopholique Théâtre Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle, mardi 23 avril 2024.

Conférence philisopholique Théâtre Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tu es libre toi ? », « Tu te connais ? Plutôt oui ou plutôt non ? », et le bonheur dont elle parle si bien

Nous sommes personnellement interpelés par cette prestation de philosophie clownesque, à la fois sérieuse tout en refusant de l »être, ne cessant de danser sur le fil du burlesque et du rire.

Un spectacle jubilatoire, rythmé et pluriel, grâce au festival d’expressions gestuelles, de pas de danse et de mimiques de la clown Paquita, et sous ses traits, la sensibilité infinie d’Ana Maria Vénégas, comédienne philosophe aimant follement l’Homme, la vie 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23

fin : 2024-04-23

Salle de l’ancienne école Castelnaud

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jpasso@orange.fr

