le vendredi 8 octobre à 19:30

Par José-Flore Tappy, écrivain, poète, responsable de l’édition de l’oeuvre de Philippe Jaccottet dans la Pléiade Dans le cadre du cycle La clarté Jaccottet Poète d’envergure internationale, traducteur des grandes oeuvres européennes, infatigable commentateur de ses contemporains, Jaccottet n’a cessé de dialoguer avec autrui et de débattre avec lui-même, porté par l’inquiétude. À l’existence, perçue parfois dans son absurdité, à la violence et à la mort, Jaccottet répond par la culture. Éditer l’oeuvre d’un tel poète, de son vivant, n’est pas sans risque…

Entrée libre sur réservation

Récit d'une aventure déjouant les mythes et les clichés, loin de toute approche admirative.

