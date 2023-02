[Conférence] Philippe Clochepin · Cultiver la mémoire du jardinier Pascal Cribier, 31 mars 2023, Dieppe .

[Conférence] Philippe Clochepin · Cultiver la mémoire du jardinier Pascal Cribier

73 Avenue Leon Gambetta Dieppe Seine-Maritime

2023-03-31 – 2023-03-31

Dieppe

Seine-Maritime

Venez découvrir cette conférence en paroles et en images sur le jardinier Pascal Cribier, présentée par Philippe Clochepin.

Pascal Cribier était un architecte paysagiste français qui a notamment contribué au réaménagement du jardin des Tuileries, à l’aménagement du patio de l’opéra Bastille et a réalisé des études paysagères et architecturales au Pays de Caux, avec notamment la réalisation d’un lagunage des eaux usées dans le village d’Ermenouville.

Philippe Clochepin est un auteur qui célèbre Varengeville dans ses ouvrages mais aussi lors des Botaniques de Varengeville et pendant ses conférences.

Venez découvrir cette conférence en paroles et en images sur le jardinier Pascal Cribier, présentée par Philippe Clochepin.

Pascal Cribier était un architecte paysagiste français qui a notamment contribué au réaménagement du jardin des Tuileries, à l’aménagement du patio de l’opéra Bastille et a réalisé des études paysagères et architecturales au Pays de Caux, avec notamment la réalisation d’un lagunage des eaux usées dans le village d’Ermenouville.

Philippe Clochepin est un auteur qui célèbre Varengeville dans ses ouvrages mais aussi lors des Botaniques de Varengeville et pendant ses conférences.

+33 2 79 02 20 23

Dieppe

dernière mise à jour : 2023-02-18 par