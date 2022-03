Conférence Philippe Avron, passeur d’humanité Hardivillers, 25 mars 2022, Hardivillers.

Conférence Philippe Avron, passeur d’humanité Hardivillers

2022-03-25 – 2022-03-25

Hardivillers Oise Hardivillers

Philippe Avron (1928-2010) a été auteur, comédien, installé à Hardivillers-en-Vexin depuis les années 70.

Il a fait partie de l’aventure du Théâtre national populaire de Jean Vilar, du Festival d’Avignon, avant de créer avec son ami Claude Evrard un célèbre duo « Avron et Evrard ».

Il écrivit et joua ensuite ses propres spectacles et reçu plusieurs « Molières ».

Il repose avec sa femme Ophélia à Hardivillers-en-Vexin. Ils ont légué leur propriété à la commune, devenue depuis la « Maison Avron ».

Jean-Gabriel Carasso, président de l’association « La Maison Avron », racontera le parcours artistique exceptionnel de ce « passeur d’humanité », avec plusieurs extraits de films.

culture@vexinthelle.com +33 3 44 49 15 15

