Salle de la Halle aux Sucres, le dimanche 27 février à 14:00

[Peut-on vérifier l’origine d’un miel ?](http://www.facebook.com/ARELillois/) —————————————————————————– Oui, grâce à la Mélissopalynologie, qui est l’étude des pollens présents dans le miel. Comme chaque pollen est spécifique d’une plante, l’identification et la comptabilisation des grains présents dans le miel permettent de connaître l’origine florale (quel type de fleur a été butiné par les abeilles). On peut déterminer si un miel provient d’une fleur unique ou si c’est un mélange, et ainsi détecter les fraudes de miels. Le GSAN, l’AREL et la ville de Lille vous invitent cordialement le dimanche 27 janvier de 14h à 17h à la Halle aux sucres, à Lille, à une conférence exceptionnelle animée par Paul Schweitzer, directeur chargé de recherche au CETAM-Lorraine, éminent spécialiste en Mélissopalynologie. La Mélissopalynologie est l’étude de la composition en pollen du miel. Elle permet de certifier son origine et sa qualité.

entrée libre dans le respect des règles sanitaires

Peut-on vérifier l'origine d'un miel ? conférence exceptionnelle animée par Paul Schweitzer, directeur chargé de recherche au CETAM-Lorraine, spécialiste en Mélissopalynologie. Salle de la Halle aux Sucres 1 rue de l'Entrepôt, Lille

2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T17:00:00

