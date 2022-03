Conférence : Peut-on encore sauver le tourisme ? MAIF Social Club, 5 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 05 avril 2022

de 18h30 à 20h00

gratuit

Le voyage au long cours n’a plus bonne presse – souci écologique oblige. Pour une part de l’opinion, le globe-trotter est dégradé au rang des égoïstes et des irresponsables. Écrivain-voyageur, Julien Blanc-Gras n’hésite pourtant pas à se revendiquer « touriste ».

Julien Blanc-Gras en a même fait un mode d’existence, traversant la vie avec curiosité et dilettantisme, ainsi que le titre d’un de ses ouvrages (paru au Diable Vauvert en 2011). Lui qui vient de tout juste signer Envoyé un peu spécial (Stock), et qui se situe entre le « touriste professionnel » et le « reporter à temps partiel », fait l’éloge de la quête de soi dans l’Ailleurs. Selon lui, voyager est d’ailleurs un principe d’hygiène mentale. Car en s’éloignant de ses bases, on se rapproche de l’universel. En côtoyant d’autres réalités, on s’exerce à la complexité, à la nuance et au doute. Bref, on apprend à penser contre soi… comme une discipline philosophique !

Animé par Cédric Enjalbert, rédacteur en chef adjoint de Philosophie magazine.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne Paris 75003

Contact : 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr

