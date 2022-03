Conférence : « Peut-on encore aimer la France ? » avec Franck Ferrand Théâtre des Arts Vivants – Campus du Vincin, 25 mars 2022, Arradon.

Conférence : « Peut-on encore aimer la France ? » avec Franck Ferrand, le vendredi 25 mars 2022 à 20h30 au Théâtre des Arts Vivants (campus du Vincin) à Arradon A quelques mois de l’élection présidentielle d’avril 2022, la question de la France est au cœur du débat et particulièrement l’amour de la France, l’attachement à la nation nourricière, la question de la culture française et de l’identité. Il s’agit de la France de « nos ancêtres les Gaulois », de Clovis, de Charlemagne, de Saint Louis, de Jeanne d’Arc, de Vauban, de Napoléon I, de Victor Hugo, de De Gaulle et de tant d’autres ayant écrit les grandes pages de notre histoire. Aujourd’hui la culture de l’annulation, le « wokisme », ont pris la place de la célébration du génie français, de la fierté d’appartenance, de l’appropriation de notre histoire, même douloureuse, de l’assimilation de l’histoire par tous. L’AFC du Pays de Vannes a sollicité Franck Ferrand, un passionné de l’histoire de notre pays, qui nous partagera ses constats, sa vision de la France mais aussi les sources d’espérance et des pistes de solutions pour que nous aimions toujours plus la France qui nous donne tant ! Franck Ferrand est un animateur radio où chaque jour il conte, sur Radio Classique, avec passion les petites histoires qui composent la grande histoire. Il est aussi, chroniqueur pour Valeurs Actuelles, homme de télévision et écrivain. En 2020, il publie « L’année de Jeanne » un conte politique d’anticipation dans lequel il donne sa vision de l’état critique de la France et où il partage son espérance. Rendez-vous le vendredi 25 mars 2022 au Théâtre des Arts Vivants sur le campus du Vincin à Arradon pour la conférence avec Franck Ferrand, intitulée « Peut-on encore aimer la France ? ».

Entrée 5€ par personne et Gratuits pour les adhérents

