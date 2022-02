CONFÉRENCE – PEUT-ON CONCILIER MORALE ET DROIT ÉLECTORAL Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONFÉRENCE – PEUT-ON CONCILIER MORALE ET DROIT ÉLECTORAL Thionville, 11 mai 2022, Thionville. CONFÉRENCE – PEUT-ON CONCILIER MORALE ET DROIT ÉLECTORAL Lycée St-Pierre Channel 33 rue du chardon Thionville

2022-05-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-11 Lycée St-Pierre Channel 33 rue du chardon

Thionville Moselle La notion de morale peut sembler bien éloignée du droit électoral. Pourtant derrière des règles parfois arides, apparaissent en filigrane les valeurs d’un pays.

Un seul exemple : qui a le droit de voter ? Les jeunes ? (à partir de quel âge ?) Les vieux ? (pour toujours ?) Les fous ? (qu’est-ce qu’être fou ?) Les condamnés ? Les femmes ? Les riches ? Les diplômés ? Les étrangers ?

Derrière ces questions se cachent des choix mais se cachent aussi des décideurs qui peuvent être tentés d’avantager leur parti politique ou d’exclure leurs opposants. La notion de morale apparait alors et les enjeux sont cruciaux pour toute démocratie. Christophe de Nantois

Maître de conférences en droit public à l’Université de Lorraine. Auteur d’une thèse à Paris X-Nanterre sur Le député : une étude comparative France, Royaume-Uni, Allemagne en 2006 (prix de thèse de l’Assemblé nationale 2007, éditions LGDJ, 2010), il enseigne autour des thématiques touchant simultanément au droit et à la politique. Son étude de ces thèmes n’est pas limitée par un prisme strictement juridique comme en témoigne son Approche empirique de la science politique (2e éd., EJFA, 2019). dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 http://www.univ-lorraine.fr/ UTL

Lycée St-Pierre Channel 33 rue du chardon Thionville

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Lycée St-Pierre Channel 33 rue du chardon Ville Thionville lieuville Lycée St-Pierre Channel 33 rue du chardon Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

CONFÉRENCE – PEUT-ON CONCILIER MORALE ET DROIT ÉLECTORAL Thionville 2022-05-11 was last modified: by CONFÉRENCE – PEUT-ON CONCILIER MORALE ET DROIT ÉLECTORAL Thionville Thionville 11 mai 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle