« Invitation aux Arts et aux Savoirs » dans le cadre de la programmation hors les murs du Pavillon Carré de Baudouin. Par Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant en science de l’éducation, animateur de la chaîne YouTube « Jeux vidéo & Histoire ». Les jeux vidéo utilisent régulièrement des événements historiques pour construire leurs univers et leurs scenarii. Entreprises et experts médiatiques véhiculent ainsi l’idée qu’il suffirait de jouer pour apprendre facilement l’histoire. Qu’en est-il réellement ? Romain Vincent proposera de traiter la question de l’apprentissage de l’histoire dans les jeux vidéo. En étudiant sa pratique à la maison et en classe, cette conférence promet de sortir des idées reçues sur le jeu vidéo sans verser dans le catastrophisme ou dans une pensée magique. Level 256 14/16 rue Soleillet 75020 Paris Contact : https://mairie20.paris.fr/pages/le-pavillon-carre-de-baudouin-hors-les-murs-21691#conferences-les-invitations-aux-arts-et-aux-savoirs-hors-les-murs parisculture20eme@gmail.com https://www.facebook.com/Parisculture20 https://www.facebook.com/Parisculture20

