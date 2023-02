Conférence Petite Enfance et Musique voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

2023-03-24 20:00:00 – 2023-03-24 21:30:00

Landes EUR La musique est partout dans la vie du bébé, des premiers sons perçus in-utero aux premières mélodies autour de son berceau. Vocalises, onomatopées, bruits de bouche… l’opéra familial peut débuter. Les adultes, intuitivement, vocalisent au bébé qui vient de naître. Mais la musique est-elle affaire de spécialiste ? Faut-il que les tout-petits soient tombés dedans pour être mieux entraînés, mieux cultivés ? Éveiller l’enfant à la musique veut dire le mettre et se mettre dans un bain musical : écouter, chanter avec lui, manipuler les premiers objets sonores et instruments simples, éveiller tous ses sens à l’expérience musicale. A la rencontre des bébés à la maison, à la crèche ou à l’hôpital, qu’ils soient seuls ou en collectivité, handicapés ou en pleine santé, nous découvrirons comment s’amuser, jouer, prendre plaisir, être curieux. “La place de la musique dans l’éveil du tout-petit” Rencontre avec Philippe BOUTELOUP, musicien et formateur pour l’association “Musique et Santé” et auteur du livre “Des musiciens et des bébés” aux éditions ÉRÈS. +33 5 58 41 46 68 Cmr Landes Cmr Landes

