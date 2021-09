Cahors Cahors Cahors, Lot Conférence : “Petit Manuel d’Education Sexuelle : Numéro Spécial Requin !” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Conférence : “Petit Manuel d’Education Sexuelle : Numéro Spécial Requin !” Cahors, 14 décembre 2021, Cahors. Conférence : “Petit Manuel d’Education Sexuelle : Numéro Spécial Requin !” 2021-12-14 20:30:00 – 2021-12-14 Espace des Congrès Espace Clément-Marot

Cahors Lot Événement organisé dans le respect des règles sanitaires .

Pas de buffet de desserts après la conférence… Cette conférence est menée par Mélanie Debiais-Thibaud, maître de conférence à l’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier. Dans cette conférence, il sera question de l’impressionnante diversité de stratégies de reproduction qu’un bon observateur peut trouver chez les poissons cartilagineux. Nous discuterons de la guerre des sexes (et des adaptations anatomiques qui en découlent), du problème du planning familial chez ces espèces (attention, nous parlerons aussi de cas extrêmes tels que le cannibalisme intra-utérin), mais aussi des conséquences de ces stratégies de reproduction dans un soucis de conservation des espèces protégées. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires .

Pas de buffet de desserts après la conférence… @csa dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Espace des Congrès Espace Clément-Marot Ville Cahors lieuville 44.45208#1.43878