Espace le Carré, le vendredi 25 février à 18:30

Dans le cadre de l’exposition « Format à l’italienne XII – Habiter le trouble » à l’Espace Le Carré, nous vous invitons le vendredi 25 février à 18h30 pour un échange entre Clovis Maillet et Vir Andres Hera intitulé « Virgen de Coatlalopeuh, candle and copal incense burning ». Sous une forme de conférence performée, Clovis Maillet et Vir Andres Hera feront converger une partie de leurs recherches autour de l’amitié spirituelle depuis le moyen âge jusqu’à la faire converger aux temps des amitiés virtuelles. Reprenant un vers du poème « Amiguita » de l’écrivaine chicana Gloria Anzaldua, Clovis et Vir Andres réfléchiront à des formes d’amitié et de proximité affective entre des personnes du même sexe, particulièrement au sein des lieux de vie religieux tels que des monastères. Cette performance sera engagée à la croisée des langues, des siècles et des signifiants. >Clovis Maillet, né en 1981, est un artiste performeur et historien médiéviste. Avec Louise Hervé, il forme le duo Louise Hervé et Clovis Maillet qui crée des conférences-performances érudites. En 2020, il publie l’ouvrage Les Genres fluides, qui affirme que les questions de genre ne sont pas l’apanage de la modernité et que l’histoire médiévale peut être relue au prisme de la transidentité. >Vir Andres Hera, né en 1990, est un artiste, réalisateur et chercheur. La pratique de Vir Andres Hera est pluridisciplinaire, son imaginaire se situe à l’interstice de l’expérimentation sonore et vidéo, cherchant à réfléchir entre l’oralité et la littérature. Cette pratique s’enchevêtre avec une idée de l’écriture : le récit est central dans ses œuvres, souvent parsemées d’histoires et d’anecdotes étranges, de mythes religieux et de figures oniriques, de paysages sacrés. ++ [https://virandreshera.com/](https://virandreshera.com/) /// Format à l’Italienne XII- Habiter le trouble Artistes : Vir Andres Hera – Sylvain Konyali – Lise Lerichomme – Manon Thirriot Commissariat : Flora Fettah /// Espace Le Carré 30 rue des Archives, 59000 Lille Mer – Sam : 14h – 19h Dim: 10h – 13h et 15h -18h /// ++ Autour de l’exposition > Visites guidées du Week-end le samedi à 16h et le dimanche à 11h et 16h. … et bien plus encore, restez connectés! ++ Renseignements et réservations [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr) ou 03 62 26 08 30 Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous. Suivez toute l’actualité de l’exposition : Facebook et Instagram : Espace Le Carré elc.lille.fr /// L’accès à l’Espace Le Carré nécessite la présentation d’un pass vaccinal. Des modalités d’accueil sont mises en place pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs. À l’intérieur de l’Espace Le Carré, le port du masque est obligatoire. Voir moins

Entrée libre

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



2022-02-25T18:30:00 2022-02-25T20:00:00