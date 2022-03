Conférence « Penser les droits du Futur – Réinventer les droits humains » Amphithéâtre Dupuis,Centre Mahler Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cycle de conférences « Les droits humains du Futur, le futur des droits humains », dans le cadre du centenaire de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) Conférence « Penser les droits du Futur – Réinventer les droits humains » ————————————————————————- ### Jeudi 31 mars 2022 Conférence organisée par Karine ABDEREMANE (Institut d’Études de Droit Public – IEDP) & Florence BELLIVIER (Institut de recherche juridique de la Sorbonne – IRJS) Pour plus d’informations : [https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-03/310322_fidh_affiche_flyer_a5_bd.pdf](https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-03/310322_fidh_affiche_flyer_a5_bd.pdf) Inscription : [https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gs-xzYlQQliVo0t8TLEl5g](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gs-xzYlQQliVo0t8TLEl5g) Cycle de conférences co-organisé par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et les universités Paris-Saclay et Paris 1 Panthéon-Sorbonne Amphithéâtre Dupuis,Centre Mahler Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 9 rue Mahler, 75004 Paris Paris Quartier de l’Hôpital Saint-Louis

